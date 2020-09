A cura della Redazione

È un De Luca determinato quello apparso in video su Facebook nel suo ormai consueto appuntamento del venerdì.

Il neo riconfermato presidente della Regione Campania ha fatto il punto sull'emergenza Covid-19, sottolineando l'incremento della curva dei contagi nell'ultima settimana. Dati preoccupanti, in media raddoppiati rispetto a marzo - come ha evidenziato lo stesso De Luca - che hanno spinto il governatore ad emanare l'ordinanza con la quale si obbliga - al momento fino al 4 ottobre - di indossare la mascherina anche all'aperto in strada, a qualunque ora del giorno e a prescindere dalla distanza interpersonale. Per chi trasgredisce previsti 1.000 euro di multa.

"È un piccolo sacrificio che dobbiamo fare - ha detto De Luca -. Se fra 3 o 4 giorni la curva epidemiologica non si stabilizzerà o scenderà, chiuderemo tutto. Tra fare allegre passeggiate o evitare di avere morti in strada, non c'è alcun dubbio su cosa scegliere".

"Secondo le previsioni degli epidemiologi, il picco dei contagi dovrebbe esserci tra fine ottobre e inizi di novembre", ha proseguito De Luca.

Il presidente ha poi nuovamente scritto alla ministra dell'Interno Lamorgese per chiedere un impegno straordinario delle forze dell'ordine al fine di far rispettare i provvedimenti emanati. "Se non c'è nessuno che controlla, si prendono solo in giro i cittadini", ha affermato. In ultimo, il governatore ha anche interpellato la ministra dell'Istruzione Azzolina e il Governo sulla necessità di approntare un piano per evitare spostamenti interregionali del corpo docente.