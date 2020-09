A cura della Redazione

Ancora maltempo in Campania. La Protezione Civile regionale ha nuovamente prorogato l'allerta meteo in vigore fino a domenica mattina estendendola fino a lunedì mattina alle 6, innalzando il livello di criticità da "giallo" (fino alle 6 di domenica 27 settembre) ad "arancione" per le successive 24 ore (le ore 6 di lunedì 28 settembre), quindi con fenomeni meteorologici particolarmente avversi che potranno verificarsi sull'intero territorio.

Si prevedono "precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità, dalla tarda mattinata di domani. Venti da Sud-Sud-Ovest forti o molto forti con raffiche, in attenuazione dal pomeriggio di domenica. Mare agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Un quadro - fa sapere la Protezione Civile - che darà luogo a un rischio idrogeologico diffuso".

"Si raccomanda - prosegue la nota - la massima attenzione possibile sull'intero territorio e, in particolare, sulle zone interessate dalle precipitazioni di questi giorni e in quelle sottoposte a incendi. Saranno possibili, anche in assenza di precipitazioni, caduta massi in più punti del territorio e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio regionale e per effetto della saturazione dei suoli dovuta alle piogge di queste ore".

Infine, l'appello ai Comuni: "Mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni in essere e quelli attesi sia in ordine ai fenomeni connessi al dissesto idrogeologico che alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, anche in linea con i rispettivi piani comunali di Protezione Civile".