A cura della Redazione

Non ci sta il governatore Vincenzo De Luca di fronte all'alto numero di contagiati in Campania e all'inerzia - secondo lui - delle forze dell'ordine nel far rispettare le misure anti-Covid.

"Rilevo come uno scandalo nazionale - afferma - l'assenza totale di controlli da parte delle forze ordine per il rispetto delle ordinanze in materia di contrasto al Covid emesse dal governo centrale e da quello regionale. In queste condizioni convivere con il Covid per altri dieci mesi diventa un suicidio".

"Le forze dell'ordine - ha rilevato - sono scomparse dall'Italia, o perlomeno sono scomparse dalla Campania. Chi deve fare i controlli? Faccio i complimenti al prefetto di Roma Piantedosi che si è detto pronto a mettere in campo una serie di servizi davanti all'obbligatorietà della mascherina all'aperto.

Faccio presente - ha concluso De Luca - che da noi la mascherina all'aperto è obbligatoria già da dieci giorni. Mi aspetto che anche da noi qualcuno ci garantisca servizi specifici dedicati e ci dica quante sono le forze dell'ordine impegnate nel contrasto al Covid e non per piacere ma per dovere. Un dovere cui le forze dell'ordine e il ministero dell'Interno stanno venendo meno".