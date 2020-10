A cura della Redazione

Dalla "fase C" alla "fase D". Così parla Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in merito all'emergenza coronavirus che sta nuovamente investendo l'Italia e, in particolare, la Campania.

Sul versante del sistema sanitario regionale, De Luca afferma che "stiamo completando la cosiddetta “fase C”, adeguata a un livello di contagio medio-alto, avendo programmato, a livello di posti letto disponibili, tutto quello che era necessario. Adesso entriamo nella “fase D”, quella del contagio elevato: avere circa 750 nuovi positivi al giorno, cambia completamente il quadro. L’obiettivo ora è avere un equilibrio fra i nuovi contagi e le persone guarite o almeno una situazione che si avvicini all’equilibrio".

Questi punto di equilibrio è, numericamente parlando, pari a 800,ossia la differenza tra nuovi contagi e guariti. Finché reggerà l’equilibrio, la situazione sarà gestibile. Se questo equilibrio salta, sarà lockdown. Vogliamo drammatizzare? No, semplicemente stiamo facendo un calcolo numerico che ci eviterà di far precipitare la situazione nei nostri ospedali".

Intanto, lo stesso De Luca annuncia la possibilità di effettuare 20mila tamponi al giorno, grazie agli accordi con i laboratori privati a cui potranno rivolgersi i cittadini.