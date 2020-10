A cura della Redazione

La decisione di far riprendere la didattica a distanza per contrastare il Covid-19, parte dal presupposto che è indispensabile che tutti gli studenti abbiano le stesse condizioni di accesso agli strumenti tecnologici atti a tutelare il diritto all’educazione ed istruzione.

Tutti i ragazzi devono essere nelle condizioni per accedere ai diritti sanciti dalla Costituzione italiana, non si possono tollerare discriminazioni.

Per questo, gli educatori dell’Associazione “Piccoli Passi Grandi Sogni”, della Casa Salesiana di Torre Annunziata, in accordo con l'Istituto Comprensivo Leopardi di Torre Annunziata, attraverso il progetto "Dare di più a chi ha avuto di meno", (selezionato da Con I Bambini), ogni mattina, nel rispetto dei protocolli anticovid, un gruppo di ragazzi avrà la possibilità di seguire la didattica a distanza (DAD) presso la sede dei Salesiani utilizzando devices messi a disposizione dalla scuola. Con tale azione si vuole contrastare anche il fenomeno della dispersione scolastica che si può verificare in DAD ancor di più che in presenza, soprattutto in un territorio difficile come quello torrese.