A cura della Redazione

Pubblicata la nuova ordinanza (clicca qui) del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per il contenimento della diffusione dell'epidemia di coronavirus.

SCUOLE

Il provvedimento stabilisce che fino al 30 ottobre restano sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole primarie e secondarie, fatta eccezione per le attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico.

Possibile una riapertura delle scuole primarie dal 26 ottobre. "E’ dato mandato all’Unità di crisi regionale del costante monitoraggio e valutazione della situazione dei contagi sviluppatisi sul territorio in ambito scolastico e dei relativi casi connessi a “contatti stretti”, al fine dell’eventuale riapertura della attività in presenza della scuola primaria a decorrere dal 26 ottobre 2020", si legge nel documento.

MOBILITÀ

Da venerdì 23 ottobre (non è indicata una data-termine), ai cittadini campani è proibito spostarsi dalla provincia di residenza o di domicilio abituale in un'altra provincia campana, salvo motivi compravati da autocertificazione e relativi a: salute, lavoro, familiari, scolastici, sanitari, socio-assistenziali, urgenti necessità. Si potrà ovviamente tornare alla propria residenza o domicilio abituale.

ZONA ROSSA AD ARZANO

Viene inoltre stabilita la zona rossa ad Arzano: vietato accedervi o uscire - tranne che per casi specifici e soggetti specifici indicati nell'ordinanza -, chiusi gli uffici pubblici - fanno eccezione quelli essenziali -, le attività commerciali e produttive (inclusi bar, ristoranti, pub, ecc.). I divieti resteranno in vigore, al momento, fino al 30 ottobre.

Nella ordinanza non si fa menzione al paventato coprifuoco del weekend, come precedentemente annunciato in una nota della Regione. Vedremo se sarà istituito con un altro provvedimento nelle prossime ore.