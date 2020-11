A cura della Redazione

Covid Hospital di Boscotrecase. La denuncia delle Organizzazioni sindacali Cgil e Uil sul numero elevato di contagi tra il personale sanitario del presidio ospedaliero (intorno alle 40 unità) non è rimasta fine a se stessa. E’ di oggi un documento in cui i sindacati propongono tutta una serie di correttivi da adottare urgentemente se non si vuole che la situazione precipiti.

In primis, blocco di nuovi ricoveri e di istituzione di nuovi posti letto per qualsiasi intensità assistenziale.

“Siamo in disaccordo con le dichiarazioni della Direzione Presidiale di Boscotrecase fornite ai mass-media – si legge nella nota -. Siamo fortemente perplessi e non in linea con quanto asserito: “ospedale sicuro”, in questo particolare momento, ci sembra una dichiarazione incauta. Dall’interno del Presidio abbiamo notizie diverse. Bisogna riaprire una seria e articolata verifica interna, ascoltando soprattutto i lavoratori che vivono la realtà ospedaliera ogni giorno e possono dare un risolutivo contributo. Fare un punto della situazione sulla sicurezza in generale, sul controllo degli impianti, rivedere protocolli sulla vestizione e svestizione, una continua verifica sui percorsi sepsi/antisepsi, ecc.. Abbiamo la fortuna di avere personale capace, competente e preparato ma va individuato il crash in atto, per evitare ulteriori contagi, che ci auguriamo non avvengano. Occorre ribadire – continua il documento - che senza nuovo personale medico e di comparto non potranno essere assicurate le attività e la cura degli ammalati. Bisogna effettuare tamponi a tutto il personale, con risposte entro massimo 24 ore. Apparecchiatura per processare i tamponi da ubicare anche nel Presidio Covid di Boscotrecase. Tunnels-docce di decontaminazione ubicate su tutti e tre i piani. Termoscanner da ubicare nei pressi dei marcatempo. Urgente assegnazione di personale di comparto, in sostituzione di quello contagiato e altrettanti medici specialisti pneumologi e anestesisti. Ancora si segnala che vi è personale OSS a tempo determinato prossimo a scadenza di contratto, sono stati reclutati dalla graduatoria ASL NA2, sarebbe necessario garantire il rinnovo in tempi adeguati, per non perdere risorse già formate che andrebbero ad una altra azienda, la quale garantisce un periodo più congruo di lavoro (6 mesi + 6)".