In Campania continueranno a valere le disposizioni anti Covid-19 decise dal presidente della Regione Vincenzo De Luca.

È infatti stata pubblicata una nuova ordinanza (clicca qui), la n. 89, con la quale si conferma, dal 6 al 14 novembre 2020, la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole, da quella dell'Infanzia alle superiori.

Restano in vigore inoltre il blocco della mobilità interprovinciale già vigente per l'intero arco della giornata, e la fascia oraria tra le 6 e le 8,30 in cui è consentita la pratica dello jogging ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati.

Provvedimenti, questi, che sono più restrittivi rispetto a quelli decisi dal Governo nazionale con il nuovo Dpcm.