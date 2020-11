A cura della Redazione

Dieci anni fa ci lasciarono due grandi personaggi di Torre Annunziata: Dino De Laurentiis e Maria Orsini Natale. Le straordinarie carriere e i successi raggiunti del produttore cinematografico e della scrittrice – afferma il sindaco Vincenzo Ascione - rappresentano motivo d’orgoglio per la città, alla quale sono sempre stati profondamente legati. Ancora oggi Torre Annunziata, nonostante resti un territorio complicato, continua ad esprimere eccellenze in vari campi, sia a livello nazionale che internazionale.

Ogni anno, per ricordare il produttore cinematografico, si svolge il “CortoDino Film Festival”, rassegna internazionale di cortometraggi organizzata dall’associazione culturale “EsseoEsse”. Stiamo, inoltre, lavorando per pianificare un’iniziativa annuale per ricordare Maria Orsini Natale.

De Laurentiis e Orsini Natale – conclude il primo cittadino - sono un pezzo importante della storia e dell’identità della nostra città. A distanza di dieci anni dalla scomparsa il loro ricordo è ancora vivo in tutti noi e lo sarà per sempre».