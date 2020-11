A cura della Redazione

"Ho appena firmato un’ordinanza che istituisce due nuove aree rosse (Campania e Toscana) e tre nuove aree arancioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche)".

Arriva l'ufficialità da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, dunque, del passaggio di Campania e Toscana a zone ad elevata criticità per l'emergenza coronavirus.

"So che stiamo chiedendo ancora sacrifici, ma non c’è altra strada se vogliamo ridurre il numero dei decessi, limitare il contagio ed evitare una pressione insopportabile sulle nostre reti sanitarie - ha detto Speranza -. Ce la faremo. Ma è indispensabile il contributo di tutti".

Il provvedimento istituisce nuove misure restrittive, in particolare per la mobilità - non ci si potrà spostare anche nell'ambito dello stesso Comune di residenza se non per compravati motivi certificati da autodichiarazione, e per le attività commerciali e della ristorazione, che resteranno chiuse 7 giorni su 7.

Cosa si può e non si può fare nella zona rossa (clicca qui).