A cura della Redazione

Casa Savoia ha organizzato una ‘riffa di beneficenza’ per la famiglia di Antonio Amura, conosciuto da tutti con IL TORO, scomparso qualche settimana fa.

Per l’occasione Mimmo De Vito di Casa Savoia ha deciso di mettere in palio la maglia della stagione della promozione in C1 nel 1995, che gli fu donata da Salvatore Amura poi inserita in una teca in plexiglass trasparente messa a disposizione da Officina Creativa riportante una dedica speciale per Antonio. "Sempre con la stessa maglia, sempre dalla stessa parte. Avrai sempre un posto speciale nel nostro cuore".

Ricordiamo che quella maglia, per la prima volta, riporta lo scudo crociato con la scritta A.C. Savoia 1908. Il costo del singolo numero alla ‘riffa’ sarà di 5 euro, acquistabile già da domani, presso il Barbera, e sarà l'estrazione di sabato 12 dicembre a decretare il fortunato, che porterà a casa un pezzo di storia dei bianchi di Torre Annunziata

"Ringraziamo anticipatamente - afferma Mimmo De Vito - quanti vorranno, con il loro contributo, sostenere la famiglia del nostro amico Antonio in questo difficile momento. In partcolare, la Zeus Sport e la DS Associati di Ciro Servillo ed Officina Creativa,da sempre campioni di solidarietà.