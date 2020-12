A cura della Redazione

"La Campania rimarrà com’è adesso: non facciamoci confondere dai colori (giallo, rosso, arancione). Non cambia nulla fino al 24 dicembre, quando avremo la zona rossa decisa dal governo nazionale".

Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Parole che di fatto generano ancora più confusione sul quadro normativo che va a disciplinare le regole di condotta per il periodo natalizio, tra misure nazionali e regionali che spesso confliggono tra loro disorientando i cittadini.

Attualmente, la Campania è ancora arancione ma da domani dovrebbe esserci il passaggio a "gialla", fino al 23 dicembre. Dal 24 entrerà poi in vigore la zona rossa in Italia per i giorni festivi e pre festivi decisa dal Governo Conte.

"Nel frattempo - ha proseguito De Luca -, la Regione Campania prenderà misure restrittive per questo fine settimana: evitiamo brindisi, assembramenti, aperitivi. Stiamo uscendo prima e meglio degli altri da questa seconda ondata, ma non ci vuole nulla per rovinarci. Serve responsabilità in queste due settimane".