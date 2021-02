A cura della Redazione

L’Istituto comprensivo "Giacomo Leopardi" di Torre Annunziata ha messo in atto un’iniziativa per premiare gli alunni che si sono distinti nel corso del primo quadrimestre per una frequenza assidua e costante alle lezioni con un attestato di merito.

Grazie ad un costante monitoraggio delle assenze/presenze alle lezioni da parte dei referenti della dispersione scolastica, monitoraggio reso ancora più intenso dall’attivazione e dal perdurare della DAD, si è ritenuto doveroso mettere in atto un’iniziativa per premiare e lodare gli alunni che, nonostante le difficoltà di adeguarsi alla nuova modalità di lezione, sono stati sempre presenti, facendo registrare un numero di assenze quasi pari a zero.

Per tali alunni sono stati preparati attestati di merito che elogiano l’impegno della loro frequenza scolastica.

La dirigente scolastica, dott.ssa Antonella d’Urzo, incontrerà lunedì 15 Febbraio alle ore 12,30 in modalità on line i 20 alunni (15 di scuola secondaria di primo grado e 5 di scuola primaria).e le rispettive famiglie per una “consegna virtuale” degli attestati

Tale iniziativa mira ad incentivare la frequenza scolastica. Skinner, uno studioso americano, riteneva che il comportamento umano è determinato e condizionato dal “rinforzo” ad esso associato.

Pryor aggiunse che, qualsiasi cosa, verificandosi in congiunzione con un atto, tende a far aumentare le probabilità che tale atto si manifesti di nuovo.

Voglia questo attestato essere un “rinforzo” per tutti gli alunni facendo in modo che la frequenza assidua e costante si manifesti in ognuno di essi.