A cura della Redazione

Una previsione di oltre 254mila casi di Covid-19 in Campania al 28 febbraio, rispetto ai 223.000 del primo febbraio. E' l'allarme lanciato dall'Unità di Crisi della Regione sul covid nella relazione emessa dopo l'ultima riunione per verificare l'incidenza dei contagi scolastici.

Per questo la Regione ha elaborato sulla base degli algoritmi un sistema di alert territoriale per individuare Comuni, Province o Macro aree "soggette ad incremento dei contagi idonei ad impattare in maniera significativa sull'incidenza della malattia a livello regionale".

L'Unità di Crisi sottolinea che gli alert dovranno orientare le decisioni locali. (ANSA).