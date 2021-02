A cura della Redazione

Sgomento in città per la morte del 30enne Vincenzo Novi di Torre Annunziata, deceduto ieri alla guida della sua moto, di cui era un grande appassionato, in seguito ad incidente stradale sull’autostrada Napoli-Salerno, nei pressi dell’uscita di Ercolano-Scavi.

Tantissime le testimonianze di dolore e cordoglio da parte di amici e conoscenti.

“Eri un ragazzo nobile e buono – scrive lo zio Raffaele sulla sua pagina di facebook -. Amavi la vita e i tuoi amici più di ogni cosa, eri sempre sorridente quando mi incontravi. Prima di salutarmi mi chiedevi se avevo sempre la moto. E io ti rispondevo: “La mia moto morirà con me!”. Tu hai fatto la stessa cosa, sei volato in cielo con la tua moto. Oggi siamo tutti addolorati da questo tragico incidente, riposa in pace piccolo grande uomo”.

Anche l’Amministrazione Comunale ha voluto esprimere le più sincere condoglianze ai familiari di Vincenzo Novi "stringendosi idealmente intorno ai cari in questo profondo momento di lutto e dolore".