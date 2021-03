A cura della Redazione

Inaugurato questa mattina, venerdì 5 marzo, il nuovo Centro vaccinale permanente antiCovid nell’ex ospedale civile di Torre Annunziata.

Il Centro servirà l’utenza del Distretto 56, comprendente i comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase.

Ad accoglierci la dottoressa Antonietta Siciliano, responsabile del Distretto 56 dell’Asl Napoli 3 Sud.

“Siamo il primo Centro, insieme a Sorrento, ad aprire per la popolazione distrettuale – afferma -. Oggi iniziamo con la vaccinazione di 50 ultraottantenni ed opereremo dalle ore 10 fino alle ore 18. Domani (sabato 6 marzo, ndr), dalle ore 8 alle ore 14, somministreremo altri 50 vaccini. Lunedì proseguiremo con 96 dosi, e, con l’incremento del personale, aumenteremo le persone da sottoporre a vaccinazione. Siamo in un territorio particolarmente critico dove c’è uno stato di estrema necessità. La vaccinazione deve essere erogata il più rapidamente possibile e a più persone possibili. Questo è lo sforzo che stiamo facendo tutti noi del Distretto – continua la dottoressa Siciliano -, anche con i responsabili del Centro vaccinale, dottoressa Giuseppina Cardassi e dottore Salvatore Marasco, che si avvarranno della collaborazione degli operatori Raffaela Maia, Ciro Balzano, Margherita Frangione, Salvatore Minetti, Catello Cozzolino e Giuseppe Alfano. Abbiamo organizzato questo Centro, ancora in via di completamento anche se il più è stato fatto. Dobbiamo offrire questa opportunità alla popolazione per evitare che ci possa essere un ulteriore incremento di casi di contagio. Iniziamo adesso con gli ultraottantenni e proseguiremo in seguito con le altre fasce di età. Verranno al Centro anche gli anziani che hanno avuto la prima dose a Gragnano, per agevolare questa fascia di popolazione particolarmente debole. Abbiamo due sale di somministrazione - conclude la responsabile del Distretto - ma pensiamo di aprire un’ulteriore appendice all’interno della struttura per implementare al massimo il numero dei vaccini da erogare. All’inizio somministreremo il vaccino Pfizer, fino a nuove indicazioni aziendali. Il Centro è stato voluto fortemente dalla Direzione Strategica, anche tempisticamente, proprio per le criticità rappresentate poco fa”.

Intanto presso il Centro vaccinale di piazzale Kennedy, organizzato nei locali della palestra dello stadio comunale “A. Giraud”, continuerà la campagna di vaccinazione anti Covid-19 su base volontaria, destinata al personale scolastico (docente e non docente) degli istituti dei Distretti Sanitari 56 e 58 (Comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase, Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Sant’Antonio Abate, Lettere, Pimonte, Santa Maria La Carità, Pompei).