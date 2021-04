A cura della Redazione

Presentato il preliminare del Piano Urbanistico Comunale (PUC) nell’Aula consiliare del comune di Torre Annunziata Comunale.

Questa mattina, alla presenza del sindaco Vincenzo Ascione e dell’assessore all’Urbanistica Stefania Caiazzo, è stato presentato alla stampa il preliminare di Piano Urbanistico e del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del comune di Torre Annunziata.

Soddisfatta l’assessore Caiazzo. “Un primo grande obbiettivo è stato raggiunto, rispettando i termini previsti dalla Regione Campania. Il merito va ascritto anche al lavoro svolto dall’Ufficio di Piano composto da Gino Di Donna, Rosanna Cirillo, Chiara D’Alesio, Ciro Manfredonia e Domenico Scarpa. Ora si aprirà la fase di ascolto rivolta alle Associazione e agli Enti della città”.

Per il sindaco Ascione “è stato raggiunto un traguardo importante per lo sviluppo economico della città. Le prossime due date sono il 30 giugno, entro il quale il Piano dovrà essere adottato, ed il 31 dicembre, termine ultimo per l’approvazione del Puc in Consiglio Comunale. Ma con questa determinazione - conlude il rpimo cittadino - sicuramente rispetteremo le scadenze”.

DELIBERA DI GIUNTA N. 42