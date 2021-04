A cura della Redazione

La foto è stata scattata oggi alle ore 12.00 davanti al bancomat della Credem, l’istituto di credito sito corso Umberto (angolo via Gino Alfani) a Torre Annunziata. Due giovani percorrono un tratto di marciapiede con disinvoltura e indisturbati (vigili urbani entità miseriosa...) a bordo di uno scooter e, senza mai scendere dalla sella, si fermano per prelevare all’apparecchio automatico. Effettuata l’operazione, riaccendono la moto e vanno via utilizzando lo stesso percorso a ritroso. Non eravamo a conoscenza che nella nostra città esistesse un Bancomat Drive In. Invece sappiamo benissimo che sfrontatezza, spudoratezza, sfacciataggine e arroganza accompagnano i gesti anche più banali di molti torresi. Come un prelievo bancomat.

Oggi è il giorno dei funerali di Maurizio Cerrato. Siamo reduci da una settimana dove abbiamo esaurito tutte le scorte d’inchiostro per stigmatizzare una morte assurda. Però bisogna ammettere che esistono “persone” per cui questo clamore mediatico e i relativi inviti a recuperare dignità di convivenza sociale, restano concetti ignoti. Sono in mezzo a noi, delinquono in continuazione e restano regolarmente impuniti. E’ triste, sconfortante, ma è così. Un’umiliante verità.