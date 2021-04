A cura della Redazione

Come precedentemente annunciato nell’articolo “Liceo “Pitagora-Croce, verso l’eliminazione dell’indirizzo musicale”, l’Ufficio Scolastico Regionale non ha autorizzato la formazione della prima ed unica classe dell’indirizzo musicale del Liceo “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata per il prossimo anno scolastico.

A seguito di tale diniego, il corpo docente del dipartimento musicale del Liceo ha deciso, come protesta, di non prendere parte ad alcuna manifestazione artistico-musicale.

“Il corpo docente del dipartimento musicale – si legge in un comunicato -, a seguito della comunicazione pervenuta attraverso l'ultimo collegio docenti inerente alla mancata assegnazione della classe prima per l'indirizzo musicale, indice ufficialmente una protesta verso questo gesto disdicevole ed arrogante che lede l'attività didattica da noi profusa con grande impegno verso i nostri allievi.

Da Liceo musicale ci siamo prodigati in numerose attività culturali, partecipando a rassegne musicali di rilevanza nazionale, stilando protocolli di gemellaggio con istituti stranieri e creando un importante concorso musicale dedicato al musicista Elia Rosa, che ha visto la partecipazione di numerose ed importanti personalità del panorama musicale, nonché la creazione di una sala di registrazione professionale, a lui dedicata, aperta agli istituti musicali nel nostro territorio.

La nemesi delle attività artistiche e musicali già operata da parte dello Stato rende ancora più difficile questo periodo storico e, in vista di tali provvedimenti immotivati e non giustificati, il corpo docente - conclude il comunicato - concorda in maniera compatta di non prendere parte ad alcuna manifestazione artistico-musicale, proponendo come forma di protesta una partecipazione priva di contenuti musicali, in totale silenzio, così come l'ufficio scolastico ha silenziato il percorso musicale del nostro istituto".