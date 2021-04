A cura della Redazione

Nel solito appuntamento settimanale il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato, tra le altre cose, di Covid: “La regione Campania per il riparto dei vaccini è l'ultima in Italia. Il dato di ieri ci dice che ai cittadini campani hanno sottratto 211mila vaccini. E’una vergogna nazionale. Come si può tollerare che alla Regione con più alta densità abitativa vengano tolti 211mila vaccini? Nonostante ci siano 15mila dipendenti in meno occupati nella Sanità rispetto ad altre regioni con meno abitanti, abbiamo raggiunto obiettivi straordinari: minor numero di posti occupati in terapia intensiva e minor numero di decessi per Covid in base alla popolazione”.

Poi parla delle isole: “Per la settimana prossima l’isola di Capri sarà completamente vaccinata, mentre per la settimana successiva lo sarà Ischia. Poi daremo luogo ad una grande campagna di promoione per fare arrivare i turisti nelle due isole”.

Su zona gialla e zona arancione, Vincenzo De Luca afferma. “Se immaginiamo che la zona gialla corrisponde a ricreazione e movida, in due settimane diventiamo zona rossa. Bene parlarsi con brutale chiarezza. Ciò che succederà nelle prossime settimane dipenderà per il 50% dai nostri comportamenti, mentre l’altro 50% dalla campagna di vaccinazione. Se ci manteniamo responsabili avremo un’estate di liberazione”.