A cura della Redazione

Migliora di settimana in settimana la situazione epidemiologica a Torre Annunziata. Le vaccinazioni stanno proseguendo ad un ritmo di oltre 300 al giorni per i comuni del Distretto 57 (Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase).

In quasi due mesi i contagi sono calati dell’83,7 per cento, passando dai 197 della settimana 6/12 marzo ai 32 della settimana 24/30 aprile. Il numero dei cittadini attualmente contagiati sono 110, al 6 marzo erano 782.

Un risultato ragguardevole dovuto in parte alle restrizioni imposte da Governo e Regione, in parte alla responsabilità dei cittadini torresi e in parte alle vaccinazioni. Ad oggi, infatti, si è sottoposto al vaccino il 17 per cento dei cittadini di Torre Annunziata.

La curva dei contagi, tranne nella settimana dal 10 al 16 aprile, in cui sono ne stati registrati 47 (3 positivi in più rispetto alla settimana precedente), è in progressivo calo da circa due mesi. Nell’ultima settimana è stato raggiunto il punto più basso, con 32 contagi, in media 4,5 al giorno.

Ciò non significa che stiamo fuori dalla pandemia, tutt’altro. Stiamo sicuramente meglio di qualche mese fa, ma dobbiamo continuare a comportarci responsabilmente se non vogliamo ricadere nell’errore commesso già in precedenza. Per dirla come il presidente della Regione Campania De Luca: "Se ci comportiamo bene, la nostra sarà un'estate di liberazione".