Cartier è il noto brand storico fondato nel lontano 1847, produttore di gioielli, orologi e altri articoli di lusso con sede a Parigi. Il marchio Cartier oggi appartiene al gruppo Richemont, che riunisce diversi brand di lusso tradizionale, ed ha svariate sedi in tutto il mondo.

Divenne particolarmente famoso nel 1856 quando la nipote di Napoleone, la principessa Matilde indossa la meravigliosa collana creata su misura per lei da Louis Cartier. Oggi la piazza davanti al primo negozio di Cartier a Parigi è stata omaggiata proprio a lui e al suo marchio iconico, ed è battezzata Cartier Square.

Gli orologi di Cartier

Gli orologi di lusso di Cartier sono realmente il riferimento per i migliori modelli di alta orologeria e hanno una storia affascinante. Non tutti sanno che Cartier fu la prima manifattura a mettere in commercio orologi da polso, rendendoli uno degli accessori più amati da donne e uomini. Infatti fu Louis Cartier a credere per primo che il futuro dell’orologeria non poteva trovarsi nei panciotti e nel 1904 crea il primo orologio da polso per il leggendario aviatore brasiliano Santos Dumont. Per farsi un’idea dei più bei modelli di orologi attualmente disponibili, è possibile visitare negozi specializzati come il Flagship Store Cartier della famiglia Pisa a Milano.

Le iniziative

La nuova iniziativa del brand Cartier riguarda il nostro bel Paese, infatti il marchio ha investito ben 25milioni di euro per un nuovo polo manifatturiero a Torino. Un nuovo investimento per questo gruppo che porterà lavoro per più di 300 persone, il polo si trova precisamente nella periferia di Torino, a Basse di Stura. Saranno 12 mila metri quadrati di stabilimento per il nuovo progetto del gruppo Richemont che sarà dedicato alla gioielleria, uno dei poli produttivi più avanzati per la tecnologia utilizzata.

Oltre a questa iniziativa, il gruppo Cartier manda avanti anche un’altra missione molto importante: l'empowerment femminile. Un processo di crescita e di rafforzamento del personale tutto al femminile, infatti il brand ha annunciato le finaliste del loro programma internazionale per premiare le nuove imprenditrici da inserire nel loro business provenienti da ogni angolo del mondo. Il programma che si chiama Cartier Women’s Initiative, è stato lanciato nel 2006 in collaborazione con la business school INSEAD, ed è stato creato proprio per individuare progetti rilevanti di impresa gestiti da donne per poi sostenerli e promuoverli.

Cartier è una delle più anziane icone del lusso e continua la sua ascesa ancora oggi nel migliore dei modi, sapendo soddisfare negli anni tutte le richieste per creare meravigliosi orologi e gioielli.