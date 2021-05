A cura della Redazione

E’ già tempo di estate per i ragazzi all'oratorio Salesiano di Torre Annunziata.

Inizia oggi, lunedì 10 maggio, presso l'oratorio Salesiano la formazione per le decine di giovani di scuola superiore che stanno chiedendo di collaborare alla preparazione e alla guida dell’Estate Ragazzi 2021.

Un percorso che ha come fine quello di promuovere la cultura del servizio ai più piccoli e del dono, acquisendo competenze specifiche nel campo dell'animazione culturale e ludico-ricreativa.

Il percorso di formazione consisterà in 12 ore di formazione di aula e laboratoriale, tenuto da personale qualificato nel campo dell'educazione e guidati da don Luca De Muro, direttore dell’oratorio, un pellegrinaggio a Pompei per "affidare" alla Madonna tutti i ragazzi che parteciperanno ai giochi.

Tra le tematiche trattate in questo percorso di formazione troviamo la figura dell'animatore, Il lavoro di equipe e la comunicazione nel gruppo, le tecniche di animazione e di gestione di gruppi, il gioco come strumento educativo, le tecniche di animazione ambientale e di educazione alla sostenibilità, alcune nozioni di pronto soccorso pediatrico e ovviamente le norme per prevenire il contagio da covid-19.