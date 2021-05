A cura della Redazione

Stamattina è venuto a mancare il prof. Nicola Ricciardelli, primario della Divisione di Chirurgia presso l'ospedale civile di Torre Annunziata.

Nativo di Torre del Greco, Ricciardelli ha frequentato la Clinica chirurgica dell’Università di Napoli e, nel 1963, è diventato allievo di Giuseppe Zannini. Specializzato in chirurgia generale, cardiologia e angiologia, Ricciardelli ha lavorato per ben trent’anni nell’Ospedale Civile di Torre Annunziata dove è stato, prima, Direttore della Divisione di Chirurgia generale e Pronto Soccorso e, in seguito, Direttore Sanitario.

Nel corso della sua formazione Ricciardelli ha, ovviamente, lavorato con numerosi luminari della chirurgia ma il titolo di suo vero e proprio “maestro” lo attribuisce a Giuseppe Zannini, grandissimo esponente della Scuola Chirurgica Napoletana e assoluto protagonista del nuovo assetto universitario, nato nel 1972, della II Facoltà di Medicina e Chirurgia al Nuovo Policlinico, complesso sanitario all’avanguardia di cui Zannini è stato Preside fino al 1981.

Proprio a lui Ricciardelli dedica un suo libro dal titolo “I chirurghi dei potenti”, una visione d’insieme della storia dell’arte medica tra miti, personaggi leggendari e realtà.

Altri suoi lavori sono: “Da Garibaldi a Berlusconi: quando il bisturi incide nella storia” (2012), “Il pittore e l’anatomista: considerazioni su «La lezione di anatomia del dottor Tulp»” (2013), e “Raffaele Paolucci, il destino di un giusto” (2014).

Il prof. Ricciardelli è stato anche candidato a sindaco del comune di Torre Annunziata con il centrodestra alle elezioni comunali del 2000. In quella occasione, però, fu rieletto sindaco l'avvocato Francesco Maria Cucolo e Ricciardelli svolse il mandato da consigliere comunale.

Al prof. Ricciardelli è stata anche attribuita la cittadinanza onoraria per i suoi trascorsi nella cittadina oplontina.