Lo spot "Non fermate la Musica" per sensibilizzare l'Ufficio Scolastico Regionale ad autorizzare la formazione della prima ed unica classe dell'inidirizzo musicale del Liceo Scientifico "Pitagora-Croce" per l'anno scolastico 2021/2022.

E' impegnato in un'autentica battaglia il dirigente del Liceo, Benito Capossela, che in un'intervista rilasciata al nostro giornale esprime tutta la sua disapprovazione per una decisione che ritiene priva di ogni senso logico.

«Quest’anno ci vediamo privati di una classe prima ed unica di Liceo musicale. Una decisione che determina un innegabile disagio, soprattutto in un istituto, come il nostro, che si prodiga con tutte le sue forze, ancora riuscendoci, per fare dell’indirizzo musicale del liceo Piagora-Croce un riferimento importante per il territorio».

Nello spot pro autorizzazione alla formazione della classe di 18 studenti sono intervenuti personaggi dello sport, giornalisti, musicisti, attori ed esponenti della società civile: Michele Mirabella (giornalista), Francesco Sabatini (linguista), don Luigi Ciotti (presidente Nazionale di Libera), Marco Traverso (docente Conservatorio), Enzo Avitabile (musicista), Patrizo Oliva (ex pugile), Tony Esposito (musicista), Irma Testa (pugile), Giovanni Amura (attore), Monica Sarnelli (cantante), Corrado Lembo (procuratore capo della Repubblica), Francesco De Angelis (violinista), Jorge Pardo (cantante peruviano), Salvatore Esposito (attore), Tullio De Piscopo (musicista), Renzo Arbore (cantante-musicista e shoman), James Senese (musicista), Marco Zurzolo (musicista), Antonio Onorato (violinista), Sal Da Vinci (cantante), Stefano De Martino (ballerino- conduttore televisivo), Marco Guida (arbitro).