A cura della Redazione

Poche settimane fa l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, limitatamente ai licei musicali e coreutici presenti nel territorio, ha deciso di procedere al taglio dell’organico relativamente all’anno scolastico 2021/2022 determinando di fatto la mancata attivazione di nuove classi ad indirizzo musicale per il prossimo anno scolastico.

"Tale decisione - si legge in un comunicato a firma di "Insieme per la Scuola - Associazione Genitori Torre Annunziata" e "Associazione Scuole Aperte Campania" - è inaccettabile dal momento che mette a rischio il percorso di un intero indirizzo, ma è altresì incoerente con quanto affermato recentemente dal Ministro Bianchi che ha ribadito in più occasioni: 'l’importanza della musica nella formazione culturale delle nuove generazioni, per lo sviluppo non solo della singola persona, ma dell’intera comunità'.

La decisione assunta dall’Ufficio scolastico regionale - continua il comunicato - appare anche irragionevole atteso il recente disegno di legge presentato alla Camera che mira proprio al riordino e all’armonizzazione degli istituti musicali e coreutici nel contesto di una scuola pubblica che prevede l’insegnamento della musica già a partire dalla scuola primaria.

La soppressione delle classi prime ad indirizzo musicale ha gettato nello sconforto numerosi studenti campani con la passione per la musica.

L’eliminazione della prima classe del Liceo musicale ha riguardato anche il liceo Pitagora di Torre Annunziata.

L’indirizzo musicale portato avanti dal Liceo Statale Pitagora-B. Croce di Torre Annunziata - prosegue la nota delle Associazioni - è considerato un’eccellenza non solo in tutto il territorio vesuviano ma anche a livello nazionale ed internazionale avendo partecipato a numerose manifestazioni artistiche e musicali di rilievo, oltre ad aver realizzato una sala di registrazione professionale, aperta a tutti gli istituti musicali presenti nel territorio campano.

L’Associazione “Insieme per la Scuola- Associazione Genitori Torre Annunziata” e l’ “Associazione Scuole Aperte Campania” sentono e fanno propria questa battaglia portata avanti dagli studenti di Torre Annunziata chiedendo a gran voce che venga disposta la riapertura immediata dell’indirizzo musicale presso il Liceo Pitagora-B. Croce di Torre Annunziata e in ogni altra realtà scolastica locale.

L’Associazione “Insieme per la Scuola- Associazione Genitori Torre Annunziata” e l’ “Associazione Scuole Aperte Campania” - conclude il comunicato - saranno al fianco delle famiglie e dei ragazzi di Torre Annunziata fino a che non si otterrà la riapertura".

Non facciamo morire i licei musicali!".