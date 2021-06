A cura della Redazione

Nel giorno dell’anniversario della sua morte, il 31 maggio 2021 alle ore 16,00, l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ha organizzato la seconda edizione dell’evento telematico in memoria del prof. Alfredo Petrosino, originario di Torre Annunziata, ordinario e prorettore alle tecnologie informatiche dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

Nonostante l’evento si sia svolto in modalità remota, ancora una volta a causa dell’emergenza COVID-19, tramite la piattaforma Microsoft TEAMS (usata anche per la didattica accademica), hanno aderito molti colleghi docenti del DIST (Dipartimento di Scienze e Tecnologie) e dell’Apple iOS Foundation Program, unitamente a tanti studenti, amici e ricercatori (CVPL, CVPR ed Apple International).

Il Professor Alfredo Petrosino, noto scienziato conosciuto a livello internazionale nell’ambito dell’intelligenza artificiale e della visione computazionale, costantemente dedito alla ricerca ed all’insegnamento, da anni svolgeva un ruolo prezioso nel Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. E’ stato l'ideatore ed il fondatore dell’Apple iOS Foundation Program “Parthenope”, iniziativa nata nel 2016 e condotta in partnership con Apple International.

L’evento è stato aperto dall’attuale coordinatore dell’Apple iOS Foundation, Prof Angelo Ciaramella, che in un clima di commozione generale ha ripercorso alcune tappe fondamentali della vita accademica del ricercatore torrese, il cui ricordo è ancora vivo e forte tra i colleghi.

Si sono susseguiti nell’ordine il Rettore Alberto Carotenuto, il Presidente della Scuola Interdipartimentale delle Scienze, dell’Ingegneria e della Salute Prof. Giulio Giunta, il quale ha condiviso con Petrosino successi e sfide della vita accademica e della ricerca.

Durante la prima parte dell’evento si sono tenute due lecture. La prima del Prof. Michele Ceccarelli (Università di Napoli Federico II), dal titolo Large scale Computational Systems Biology in the Genomic Era.

La seconda a cura di Dottore Sajid Javed (Khalifa University, Emirati Arabi Uniti) dal titolo RPCA applied to Background/Foreground Separation.

La seconda parte dell’evento è stata dedicata al programma dell’Apple iOS Foundation, offerta formativa di alta qualità, organizzata in collaborazione con Apple International. Il prof. Michele Di Capua, docente in carica da 5 anni dell’Apple iOS Foundation, insieme ai colleghi Antonio Agliata, Emanuel Di Nardo, Ignazio Finizio ed Angelo Ciaramella presentato anche i numeri dei 5 anni didattica del programma fondato dal Prof. Petrosino.

Infine, si è passati alle premiazioni delle migliori app sviluppate dagli studenti durante l’anno appena trascorso in didattica a distanza. Nonostante la modalità di svolgimento del tutto nuova del programma didattico, i prototipi di app realizzate che sono arrivate in finale sono state di ottima fattura. Il premio Best App Award “Alfredo Petrosino”, ha visto la candidatura di 6 app nella categoria

“corso base” e 5 app nella categoria “corso avanzato”, più un premio speciale assegnato alla miglior “UI/UX” app.

La dottoressa Natalia Salvi, moglie del prof. Petrosino, insieme ai docenti della Foundation ed alla giuria di esperti internazionali, composta da Valeria Caruso (Unior), Michele Ceccarelli (Unina), Nicola De Filippo (UniSannio), Gilles Deltel (Apple), Luca Greco (Unisa), Daryl Hawes (Apple), Gilbert Ho (Apple), Mohammad Khalooei (Teheran University), Luca Marino (Unisob), Valeria Micillo (Unior), Raffaele Montella (UniParth), Johanna Monti (Unior), Fabio Narducci (Unisa), Francesco Sacerdoti (Unior), Natalia Salvi, Ihsan Ullah (TU Dublin), Emmanuel Primard (Simplon.co), Sara Iodice (Expedia Group), hanno premiato, con il primo Best App Award “Alfredo Petrosino”.

Ecco le due app vincitrici:

Coastrail ha ricevuto il premio Best App Award “Alfredo Petrosino” in Standard Course. Il suo scopo è quello di aiutare gli utenti a pianificare al meglio il loro viaggio (membri del team: Perna, Oliva, Di Bendetto, Di Vicino, Vista, Pollio, Gautieri).

L’app vincitrice Best app award “Alfredo Petrosino” in Standard Course è stata Expiry che tramite applicazione dell’inteligenza artificiale individua il cibo e la relativa scadenza (membri del team: Cacciapuoti, Coppola, Di Mauro, Fierro, Panella, Pistone).