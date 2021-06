A cura della Redazione

Salute, visite senologiche e ginecologiche agli ospedali Villa Betania e Cardarelli.

La prevenzione del tumore mammario parte dalla farmacia attraverso la campagna di sensibilizzazione ‘AMATI’, un’iniziativa della Fondazione Evangelica Betania e l’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) Federico II in collaborazione con Cef, la Cooperativa dei farmacisti.

Per incentivare la prevenzione del tumore al seno, l’Ospedale Evangelico Betania di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in collaborazione con Cef hanno dato vita alla campagna ‘AMATI’, grazie a cui dal 26 maggio è possibile prenotare, in una delle tante farmacie campane aderenti all’iniziativa, una visita senologica gratuita, presso l’unità di senologia dell’Ospedale Evangelico Betania. Per elenco farmacie aderenti, CLICCA QUI

Al Cardarelli, visite ginecologiche per una giornata all’insegna della salute della donna. È possibile prenotare pap test ed ecografie ginecologiche, colposcopia ed isteroscopia chiamando il numero 081.747.2841.

Una giornata di visite ginecologiche all’insegna della salute della donna, il prossimo 29 giugno, grazie all’impegno dell’Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia diretta dal dottor Claudio Santangelo. Proprio il 29 giugno, infatti, il Cardarelli aderirà all’(H)-Open Day organizzato dalla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, coinvolgendo le Ginecologie e le Oncologie Ginecologiche degli ospedali del network Bollini Rosa. «Un’iniziativa importante per alzare l’attenzione su un tema che salva la vita, ma che purtroppo nel dibattito pubblico passa spesso in secondo piano», dice il direttore generale Giuseppe Longo a nome della direzione strategica.