A cura di Anna Casale

Quello di ieri è stato un pomeriggio di giochi e Gentilezza a Villa Parnaso per la “Settimana della Gentilezza”.

Il giardino della legalità è stato “invaso” da grandi e piccini immersi in un mondo ludico apparentemente lontano. I bambini si sono divertiti a scoprire i giochi di un tempo ed i genitori hanno potuto rivivere momenti della loro infanzia.

Giovanni Acanfora, artigiano del gioco ligneo, dell'associazione “KS” ha coinvolto, con i suoi manufatti giocosi, i piccoli “esploratori” divertiti ed affascinati dalle nuove e colorate scoperte: tris, puzzle, gioco della pesca, labirinti per pedine, tutti interamente in legno.

Ma non solo gioco. I piccoli avventori si sono dilettati in brillanti esibizioni canore, a dimostrazione che la musica è onnipresente nei momenti di grande felicità, è il collante che unisce le cose belle che accadono nella vita. La risultante del connubio tra essa e la purezza semplice è la Gentilezza per antonomasia.

Le associazioni “Harambee” e “Nasi Rossi”, di giorno in giorno si dimostrano essere composte da persone speciali, caratterizzate dal potente ed esplosivo amor gentile per gli altri.