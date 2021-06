A cura della Redazione

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha emanato il 25 giugno 2021 un’ordinanza regionale, la numero 19, in cui impone l’uso della mascherina all’esterno in ogni luogo non isolato.

Nel documento si fa specifico riferimento ai centri urbani, alle piazze, ai lungomari, a file davanti alle attività commerciali e ai locali, mercati e fiere, nonché negli spazi aperti del trasporto pubblico come traghetti, battelli e navi.

In Campania sarà dunque obbligatorio usare la mascherina in tutte queste situazioni. Nell’ordinanza viene fatta raccomandazione ai Comuni e alle autorità competenti di intensificare i controlli nelle zone e durante gli orari della “movida“.