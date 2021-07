Torre Annunziata - Ex Ospedale, la UIL FPL scrive all'ASL: "Penalizzati i pazienti del Distretto di Salute Mentale"

A cura della Redazione

Il sindacato UIL FPL scrive alla Direzione dell'Asl NA 3 Sud in relazione alla situazione dell'ex Ospedale Civile di Torre Annunziata. Qui è stato dislocato il centro vaccinale anti-Covid ma la struttura ospita anche il Distretto di Salute Mentale. Ed è proprio in riferimento a quest'ultimo che il sindacato esprime le sue preoccupazioni.

"L'apertura del centro vaccinale sta creando disagi alla struttura della salute mentale e in particolare alla Sir (struttura intermedia residenziale, ndr) che accoglie gli ospiti per le cure e gli spazi a loro dedicati - si legge in una nota del sindacato -. Tale situazione confligge con l’utenza che attende la vaccinazione. Occorre ribadire che i pazienti della UOCSM sono una presenza storica all’interno dell’ex Ospedale e con l’apertura del centro vaccinale non si è tenuto presente dell’alto disagio che ciò avrebbe provocato agli ospiti della struttura residenziale, persone fragili con patologie particolari".

Il comunicato evidenzia come gli stessi pazienti "hanno bisogno di tutele e spazi vitali, e spesso l’alta affluenza di utenza nella struttura non li garantisce. A ciò si aggiunge l’ulteriore disagio per i lavoratori della struttura di piazza Cesàro, in quanto è stato disposto, dal datore di lavoro, il divieto di accesso al parcheggio dei dipendenti. E vista la posizione dell’ex Ospedale, che è al centro di una piazza cittadina con scarsa disponibilità di spazi per la sosta, si chiede di sospendere l’efficacia della disposizione, di rivedere e ridiscutere la problematica, auspicando soluzioni percorribili, considerato il forte disagio per tutti i dipendenti che ivi vi operano".

La proposta avanzata dalla UIL FPL è quella di "creare percorsi alternavi che consentano la campagna vaccinale in sicurezza, e al contempo trovare soluzione per gli ospiti della Sir evitando ipotetiche restrizioni, valutando i diversi accessi, uscite e percorsi che la struttura ha già di suo per il nomale deflusso dell’utenza. Siamo disponibili - concludono i rappresentanti sindacali Anzalone, Cesarano e Paciello - ad un confronto per addivinire a soluzioni condivise, a favore degli ospiti psichiatrici della Sir e dei dipendenti che lavorano nel plesso dell’ex Ospedale Civile. Occorre evitare decisioni frettolose e inadeguate".