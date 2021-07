A cura della Redazione

Incontrarsi dopo 32 anni, dopo aver concluso un corso di studio durato cinque anni, durante i quali hanno condiviso spensieratezza, emozioni, paure ma soprattutto amicizia.

Parliamo degli studenti della classe quinta A del corso di studio 1988/89 dell’Istituto “G. Marconi" di Torre Annunziata. Allora dodici ragazzi, oggi in sei si sono dati appuntamento a Torre Annunziata, alla Pizzeria “La Barchetta”, provenienti anche da Pesaro e Reggio Emilia.

Un déjà vu intriso di commozione. Lasciarsi giovincelli e ritrovarsi cinquantenni con mogli e figli della loro stessa di quando si lasciarono 32 anni fa.

“Certe emozioni si possono soltanto vivere, non si possono spiegare – ci spiega commosso Francesco Trapanese, dirigente sindacale nazionale, il promotore dell’iniziativa -. Piangere come bambini dopo che per tanti motivi ci eravamo persi di vista, ritrovandoci poi dopo 32 anni grazie ai social, è stato commovente e toccante. Anche perché abbiamo purtroppo dovuto commemorare due amici che oggi non ci sono più: Michele Visiello e Raffaele Cirillo”.

Anche noi ricordiamo con affetto Michele Visiello, nostro amico e consigliere comunale con i sindaci Cucolo e Monaco, nonché presidente dell’Ente Istituzioni per le Politiche Sociali. Morì il 21 ottobre del 2007 ad appena 35 anni e da tre combatteva coraggiosamente contro un male subdolo che lo debilitò nel fisico ma non nello spirito.

Vedere amici che si ritrovano dopo tanto tempo, commuoversi, piangere, raccontare la loro vita in poche ore è qualcosa di toccante e ti coinvolge in prima persona. E’ proprio vero, allora, che l’amicizia si forma per gradi e nel tempo si fortifica. Buona Vita “giovani” studenti della quinta A.