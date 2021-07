A cura della Redazione

In occasione della ricorrenza del 29esimo anniversario della morte de giudice Paolo Borsellino, il Presidio di Libero di Torre Annunziata “Luigi Staiano e Raffaele Pastore” organizza, oggi 19 luglio alle ore 19,30, un dibattito sul tema “Voto di scambio politico mafioso” presso la Parrocchia SS. Trinità in via Gino Alfani.

Ne parlano Corrado Lembo, già Procuratore Capo di Salerno; Vincenzo Maiello, Professore ordinario di Diritto penale Università di Napoli “Federico II”:; Mariano Di Palma, Libera Campania.

Modera Andrea Palmieri, Caffè letterario Torre Annunziata. Porrà i saluti don Ciro Cozzolino, referente Libera locale.