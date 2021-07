A cura di Federico Orsini

Si illumina il grande schermo della Cittadella del Cinema per l’edizione #Giffoni50Plus 2021, il Festival del Cinema per ragazzi che da sempre ha sede a Giffoni Valle Piana e che ha ormai conquistato una fama mondiale. La magia della rassegna cinematografica, appuntamento annuale che vide la luce nei primi anni 70, viene vissuta principalmente dai ragazzi, che costantemente durante la kermesse hanno modo di confrontarsi con le eccellenze dell’arte cinematografica (e non solo) e della cultura. In tanti, giornalisti e pubblico di ogni parte del mondo, accolgono ogni anno l’invito del direttore artistico Claudio Gubitosi, pronti ad incontrare registi e attori, premi Oscar e premi Nobel, in un’atmosfera che tutti trovano quasi onirica. Quest’anno, a testimonianza di un confronto costante che il festival vuole mantenere con quanto accade nel mondo e nostro paese, le prime notizie di questa nuova edizione del festival sono partite da Bergamo, prima città italiana colpita dalla pandemia. Punta di diamante della manifestazione restano le anteprime dei film per ragazzi (…e non solo), ospitate nella cornice tecnologica della nuovissima Multimedia Valley di Giffoni. Torna poi, a grande richiesta, il Giffoni Music Concert: 11 live serali con 25 artisti italiani tra cui: Gazelle (il 22), Carl Brave (il 24), Clementino (il 25), Diodato (il 26), Franco (il 28),” Colapesce Di Martino (il 29), Sottotono (il 30) e Noemi (il 31). Le proiezioni delle anteprime partiranno invece con il documentario “This is Giffoni”, dedicato ai cinquant’anni della rassegna. Insomma anche per questa edizione di rinascita ci aspetta un fitto programma (consultabile al sito www.giffonifilmfestival.it) ‘a tutto cinema e cultura’ che ci accompagnerà fino al 31 luglio, quando questa singolare e ormai acclamatissima festa della cultura chiuderà i battenti.