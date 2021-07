A cura della Redazione

Dopo gli incontri tenutisi nei giorni scorsi tra le Associazioni del territorio, in primis degli Ingegneri (AITA), e l'Amministrazione comunale per discutere dell'adesione del porto di Torre Annunziata all' 'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale", l'assessore al ramo Luisa Refuto si presta a portare nel prossimo Consiglio comunale la proposta di deliberazione.

"L'Amministrazione comunale - ha dichiarato -, consapevole della primaria importanza del ruolo del porto per l'economia della città, accogliendo anche le varie proposte delle locali Associazioni professionali che rispecchiano gli umori cittadini, dopo ampi e profondi dibattiti con le varie forze politiche, ha inteso proporre al Consiglio Comunale la delibera con la quale si avvia il procedimento per l'entrata del porto di Torre Annunziata nell'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, auspicando che sia votata all'unanimità e non trovi rallentamenti lungo il percorso. Certi che il rilancio del porto di Torre Annunziata, da un punto di vista commerciale e soprattutto turistico, possa significare una nuova fase di sviluppo per la nostra città".

Come si ricorderà la delibera era stata già oggetto di discussione nella passata seduta consiliare, ma si preferì rinviare l'approvazione per maggiori approfondimenti.