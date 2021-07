A cura di Luisa Raia

Serenata rap…serenata metropolitana…così cantava i suoi versi d’amore Jovanotti.

In questo caso però si tratta di una serenata “neomelodica”: è quanto avvenuto nella tarda serata di ieri a Torre Annunziata, in via Gambardella, dove un giovane promesso sposo ha deciso di sorprendere la futura moglie, dedicandole l’esibizione di un cantante neomelodico.

Si è allestito così un vero e proprio mini concerto, che ha fatto riecheggiare le note del cantante tra le strade del vicinato ben oltre la mezzanotte.

Coinvolti in strofe intonate a squarciagola e balli, parenti e amici dei futuri sposi e, loro malgrado (o con loro gradimento, a seconda delle preferenze musicali) gli abitanti della zona.

La dedica d’amore è poi culminata nell’esplosione di fuochi d’artificio che hanno illuminato la notte dei due promessi, e agitato quella dei numerosi cittadini residenti, magari già tranquilli tra le braccia di Morfeo per prepararsi ad un nuovo giorno di lavoro.

Ma a volte si sa, l’amore è talmente grande da non poter esser taciuto.