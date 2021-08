A cura della Redazione

E' ufficiale: Ciro Immobile ed Irma Testa parteciperanno alla cerimonia istituzionale in loro onore per celebrare i loro successi.

L’attaccante della Lazio, vincitore di Euro 2020 con la Nazionale Italiana di Calcio, e l’atleta delle Fiamme Oro, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nella categoria 54-57 kg, saranno entrambi festeggiati e premiati a Torre Annunziata, loro città natale, lunedì 9 agosto.

L’evento, organizzato dal Comune oplontino, si svolgerà alle ore 20 presso l’area parcheggio della sede comunale di via Provinciale Schiti. In considerazione delle restrizioni dovute al Covid, oltre ai giornalisti accreditati, l’ingresso sarà consentito esclusivamente su invito ad un massimo di duecento persone.

A presentare la serata sarà la giornalista Cinzia Profita.