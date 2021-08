A cura della Redazione

13 e 14 agosto, due giornate all’insegna delle tradizioni e della cultura.

Si inizierà venerdì 13 agosto con l’iniziativa “I gioielli di Torre Annunziata riprenderanno luce”.

Le Rampe del porto, percorsi della memoria che riannodano alla contemporaneità, si vestiranno di nuova luce e rievocheranno le tante forme d’arte e di creatività che sono patrimonio della nostra città.

Si inizierà da Rampa Equipaggi che sarà spazio artistico che accoglie i versi della scrittrice Maria Orsini Natale.

Già in passato, dal 2002 al 2009, l’Associazione Sicu.Mera. (Agenzia per Ambiente, Giustizia Sociale ed Economia Sostenibile) si è spesa per metterne in risalto le peculiarietà e lo storico collegamento tra la città ed il mare, garantendone una mobilità sostenibile ante litteram. Innumerevoli furono le iniziative intraprese in occasione della giornata di San Martino.

Si proseguirà con l'iniziativa del silos del porto che alle ore 22,00 sarà supporto per video-proiezioni che ripercorreranno la storia, tradizione, la cultura, i patrimoni archeologici di Torre Annunziata.

Saranno ospiti della serata il Gruppo Musicale Onda nuove string Quartet, la Compagnia Teatrale di Nando Zanga, Ferdinando Guarino e Filippo Vitiello.

Sabato 14 agosto si proseguirà con l’iniziativa “Invita un ospite al Museo”. Collaboreranno Ospitalità Diffusa AreV-OD, ArcheoClub d’Italia sede di Torre Annunziata “Mario Prosperi”, il Gruppo Storico Oplontino, il Centro studi storici “Niccolò D’Alagno.

Visite guidate al Museo dell’Identità in Oplonti con interventi musicali dal vivo. Per l’accesso è obbligatorio esibire il Green Pass ed un documento di riconoscimento. Per info e prenotazioni professoressa Mirella Azzurro (tel. 3333078635)