Cosa non si fa per qualche like o followers in più. Tik Tok, il network social cinese, è il più gettonato perché attraverso l'app gli utenti possono creare brevi clip musicali di durata variabile ed eventualmente modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri ed effetti particolari ai loro video.

Spesse volte, però, si fa un uso improprio di questo social con la pubblicazione di video stupidi e provocatori. E non sempre sono i più giovani a pubblicarli.

E il caso del protagonista di una bravata dello scorso aprile che aveva improvvisato, con la complicità di un "socio", un balletto utilizzando la fontana monumentale del Gigante, che si trova a Napoli in via Cesario Console, come set e si era aggrappato anche alla vasca.

Ora, invece, si rende protagonista di un nuovo video Tik Tok: ferma un autobus per salire a bordo, si specchia, si lisciai capelli e poi scende subito dopo, tra l’incredulità dell’autista dell’automezzo che si lascia andare ad un chiaro gesto di sconsolatezza.

Sapere poi che il protagonista di tale stupidata è un uomo adulto ti fa porre un interrogativo:.va bene i ragazzi, ma ora la “febbre” dell’apparire assale anche i meno giovani?

Il filmato è stato segnalato da un cittadino al consigliere regionale Francesco Emio Borrelli.

