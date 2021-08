A cura della Redazione

A casa di un guasto improvviso alla rete idrica, sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione in via Prota a Torre Annunziata e in tutte le relative traverse. A comunicarlo è la GORI.

Il normale ripristino del servizio avverrà a partire dalle ore 17.30 di mercoledì 11 agosto.