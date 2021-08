A cura della Redazione

Lavori per il collettamento reflui all’impianto di depurazione di Foce Sarno: previsto dall Gori nuovo cronoprogramma dei lavori.

Dal 22 agosto e fino al 29 ottobre 2021 la percorribilità di via Prota a Torre Annunziata sarà assicurata con la previsione del senso unico alternato, sfruttando il marciapiede previo allargamento dello stesso di 1 metro.

Inoltre la percorribilità di via Beffi (Torre del Greco), la strada che congiunge via Prota a via Pagliarone, sarà assicurata mediante preventivo ripristino della pavimentazione.