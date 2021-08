Circumvesuviana, sputa in faccia alla capotreno perché fermato senza mascherina e biglietto

A cura della Redazione

Aveva sputato in faccia ad una giovane neoassunta coraggiosa capotreno dell'Eav. Un vandalo, senza mascherina e senza biglietto pretendeva di salire sul Campania Express. Fermato dalla donna ha reagito sputandole in faccia.

"È un gesto che indigna profondamente, in particolare in tempo di Covid. La nostra totale doppia (come capotreno e come donna ) solidarietà alla donna".

E' quanto scrive, in una nota, il presidente dell'Eav, l'Ente autonomo Volturno, Umberto De Gregorio.

"Valuteremo ogni azione in sede civile e penale. In questo paese troppe persone sembra abbiano perso il senno e pensano - purtroppo spesso a ragione - di farla comunque franca. Ho telefonato personalmente alla ventisettenne capotreno - ha aggiunto - la quale ha mostrato forza e coraggio e lunedì sarà di nuovo al lavoro- alla quale va tutta la mia stima ed apprezzamento". (ANSA).