Con l’obiettivo di incentivare quanto più possibile la campagna vaccinale anticovid 19, l’Asl Napoli 3 ribadisce la necessità di una collaborazione sempre più stretta con le amministrazioni comunali, le altre istituzioni territoriali e, più in generale, con tutti i livelli di rappresentanza dei cittadini.

Le iniziative mirate attraverso gli open day hanno già dato buoni risultati, (vedi Castellammare di Stabia in notturna e Meta sulle spiagge). In programma ci sono i prossimi appuntamenti a Sorrento il prossimo 27 agosto in piazza Angelina Lauro dalle 17:00 alle 24, il 30 agosto al Liceo Publio Virgilio Marone Meta, il 3 settembre a Pomigliano D’Arco, il 7 a Pompei, l’8 settembre a Ercolano, il 10 a Torre Annunziata.

Mentre il 5 e 12 settembre domeniche aperte in tutti i punti vaccinali per la fasce d’età 12-17 anni senza prenotazione.

Le porte dei 35 punti vaccinali presenti sul territorio Asl Napoli 3 Sud sono aperte a tutti ininterrottamente dalle 8:00 alle 20:00. Chiunque può presentarsi al punto vaccinale più vicino alla propria residenza o in qualunque altro centro vaccinale aziendale e ricevere la vaccinazione senza la necessità di avere una prenotazione.