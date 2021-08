A cura della Redazione

"Oggi è il trentasettesimo anniversario della strage di Sant'Alessandro - si legge in una note del Circolo del Partitodemocratico di Torre Annunziata.Un tragico avvenimento che ha segnato la storia di Torre Annunziata.Ricordarlo significa ribadire che la lotta contro la camorra è la priorità di ogni forza che ha a cuore il futuro della città e delle giovani generazioni.In questi anni si sono fatti passi in avanti sul piano dell'impegno civile e della crescita delle coscienze. E' una città diversa da quella che reagì con scarsa partecipazione alla manifestazione di protesta indetta dalle organizzazioni sindacali in quel lontano 1984.Più generazioni sono state protagonista di lotte, battaglie , testimonianze. Tutti siamo chiamati a nuove sfide.

La crisi sociale ed economica, il diffondersi di fenomeni di pericolose emulazioni e di imbarbarimento ci impongono una nuova stagione d'impegno per battere la camorra e la violenza.

E' questo il modo migliore - conclude la nota - per ricordare quella brutta pagina e contribuire a scrivere una storia nuova".