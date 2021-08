A cura della Redazione

Martina Nastri, avvocata ed ex assessore alle Politiche Sociali del comune di Torre Annunziata, è convolata a nozze con il dott. Domenico Cristiano.

La cerimonia nuziale si è svolta mercoledì 25 agosto presso la Chiesa della Santissima Trinità di Torre Annunziata, mentre gli ospiti sono stati ricevuti a “La Vela Yatch Club” di Torre del Greco.

“È stato un sogno, tutto perfetto – si legge nel post pubblicato dalla bella Martina sulla sua pagina di facebook -. Lo rifarei altre mille volte perché so che per altrettante volte avrai quello sguardo, quel sorriso che mi ha fatto innamorare di te. Ho scelto te, come tu hai scelto me dal primo istante, sempre e per sempre”.

Agli sposi gli auguri più sinceri ed affettuosi da parte da tutta la Redazione di torresette.news.