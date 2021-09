A cura della Redazione

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel consueto appuntamento live su Facebook, parla della emergenza coronavirus.

"Registriamo una situazione di buona tenuta per quanto riguarda la Campania rispetto ai contagi - ha detto De Luca -. Guardiamo con relativa fiducia e serenità al futuro. Vi sono criticità, ma il dato complessivo è quello di una buona tenuta, senza ingolfamento delle strutture ospedaliere o situazioni pesanti nelle terapie intensive. Abbiamo avuto un aumento di decessi per Covid, come avvenuto in tutta Italia, ma nel complesso la situazione è di buona tenuta".

Sull'obbligo vaccinale, tema che sta animando anche il dibattito politico nazionale, De Luca sottolinea come la possibile introduzione dell'obbligatorietà, ipotesi allo studio del Governo, vada nella direzione giusta.

Sui movimenti No Vax e No Green Pass è stato allo stesso tempo sarcastico e netto: "A Napoli c'erano solo due manifestanti, che meraviglia! Non perdiamo tempo e andiamo avanti facendo quello che la ragione e la scienza ci dicono di fare".

De Luca ha poi annunciato che per gli studenti con Green Pass sarà gratuito l'abbonamento al trasporto pubblico. "Chi non è vaccinato è libero di spostarsi ma non godrà di questo privilegio".