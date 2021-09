A cura della Redazione

In questi giorni, don Antonio Carbone conclude il suo mandato come Direttore dei Salesiani e Parroco di Santa Maria del Carmelo e viene destinato a Foggia. Don Gino Cella, da metà settembre sarà il nuovo Direttore e Parroco.

Arrivato circa nove anni fa nella sua città natìa, si è subito rimboccate le maniche soprattutto per il lavoro da svolgere con “Piccoli passi, grandi sogni”, di cui ora è presidente, un’associazione onlus, voluta fortemente dai salesiani del Sud Italia nel 2007. Nasce così a Torre Annunziata la prima casa famiglia intitolata a “Mamma Matilde”, la mamma coraggio assassinata nel 2006 per aver denunciato alcuni pedofili che avevano abusato del proprio figlio.

Le case famiglia, sorte anche in altre città del Sud Italia, si occupano di ragazzi che hanno bisogno di un recupero educativo, ma anche ragazzi stranieri non accompagnati. Durante la permanenza a Torre di don Antonio, sono state inaugurate, nel 2017, un’altra casa alloggio “Peppino Brancati”, sempre per il recupero educativo per minori, e successivamente il centro polifunzionale Valdocco per contrastare la dispersione scolastica dei minori sul territorio, prede preferite dalle associazioni malavitose e che comprende anche il laboratorio per pizzaioli, dove vengono effettuati corsi, Mani in pasta”, aperti ai ragazzi dai 16 ai 18 anni per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Nonostante i molteplici impegni, appunto, come presidente dell’associazione, avendo case famiglia, oltre che a Torre, a Napoli, Caserta e in Puglia, don Antonio non ha fatto mai mancare la sua presenza fisica e morale, per testimoniare, con i suoi ragazzi, e condannare pubblicamente tutte le azioni criminose che attanagliano il nostro territorio.

Questo è il don Antonio che ho conosciuto io, anche se gli unici e i più accreditati a parlare di lui, sono i ragazzi cresciuti con lui in questi anni.

Ciao don Antonio, con l’aiuto del Signore e don Bosco sempre al tuo fianco, sono certo che farai benissimo anche nella tua nuova destinazione.

(Giuseppe Forcella)