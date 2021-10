A cura di Salvatore Cardone

Ritrovata una torrese scomparsa 53 anni fa! Potrebbe iniziare scherzosamente così questo articolo. In effetti si tratta di una ragazza che nel 1968 si diplomò alle superiori e della quale i suoi compagni di classe non hanno saputo più nulla durante tutto questo tempo.

Inutili erano state le ricerche per rintracciarla, finché una sua amica , Rosa Monfrecola, studentessa e poi docente presso lo stesso istituto magistrale di Napoli, non è riuscita a trovare nell’archivio della scuola il suo indirizzo. Abitava allora al corso Vittorio Emanuele, nei pressi del Comune di Torre Annunziata. Ma dopo il matrimonio si era trasferita a Boscoreale. Fortunatamente all’anagrafe risultava il nuovo domicilio e quindi uno dei suoi amici torresi si è recato da lei per incontrarla.

Immaginate la gioia di entrambi nel rivedersi. Poi hanno avuto la bella idea di organizzare a Torre Annunziata, al ristorante “La Barchetta”, un incontro con altri compagni di classe che hanno potuto riabbracciare Lina Cangiani, così si chiama questa giovanile signora di 71 anni. Grande festa con lei davanti ad una tavola imbandita con gustosi antipasti e primi piatti di mare, frutta di stagione e vini di marca.

Raccontarsi oltre mezzo secolo di vita trascorsi lontani, e senza conoscere niente gli uni dagli altri, è stato un vero piacere. Quei ragazzi del ‘68 sono oramai nonni (a proposito proprio oggi è la loro festa), ma nonostante ciò conservano ancora l’entusiasmo di quando erano insieme sui banchi di scuola. La giornata è stata allietata da Enzo Castiello, un preside in pensione amante della canzone e del teatro, un gran giocherellone che ha saputo divertire tutta la compagnia. E poi il generale dei paracadutisti Nando Guarnieri, con la moglie Valeria, si è “paracaduto” da Livorno per incontrare Lina e i suoi vecchi amici.

Un incontro all’insegna dell’emozione che li ha ripagati dell’attesa durata ... oltre cinquant’anni!