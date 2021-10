A cura della Redazione

In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 10 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12,30, presso il Museo dell’Identità di Torre Annunziata, in corso Vittorio Emanuele III, avrà luogo l’iniziativa “I giochi degli antichi oplontini”.

L’evento prevede un itinerario guidato nelle sale del polo museale tra giochi e attività didattiche per i bambini. Il costo del biglietto è di 3 euro; 2 euro per gruppi di almeno di cinque persone; un euro per studenti e minorenni.

L’iniziativa è stata organizzata da Archeoclub sezione “Mario Prosperi” e Gruppo Storico Oplontino, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del comune di Torre Annunziata.

Per info contattare la prof.ssa Mirella Azzurro al numero 333.30.78.635 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]