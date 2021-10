A cura della Redazione

Riaperti i termini per l’assegnazione del bonus “REstate in attività” per la frequenza di attività artistiche, culturali e sportive in favore di bambini e ragazzi, anche affetti da disabilità, in età compresa tra i 3 e i 17 anni.

«Abbiamo deciso di riaprire i termini per consentire ad un numero più ampio di giovani del nostro territorio di aderire a questa iniziativa - spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Cirillo -. Potranno scegliere tra un ventaglio di proposte diversificate con finalità artistiche, culturali, sportive e ricreative, che possano stimolare la nascita di nuovi interessi e coltivare già quelli acquisiti, in un’ottica di inclusione sociale e di prevenzione del disagio e dell’emarginazione» .

Le famiglie interessate possono presentare la domanda inviando la documentazione all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

Al contempo, sono stati riaperti i termini per l’adesione alla manifestazione d’interesse rivolta ad enti del terzo settore per l’acquisizione di proposte artistico-culturali e sportive. Gli enti interessati potranno inviare la propria istanza all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].

Entrambi gli Avvisi e modelli di domanda sono disponibili sul portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it